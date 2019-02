Drie gewonden bij schietpartij op bruiloft

Naar de toedracht van het voorval in zalencentrum Beckum Palace wordt onderzoek gedaan. Ⓒ Google Maps

BECKUM - Bij de schietpartij in het Overijsselse dorp Beckum zaterdagavond zijn niet twee, maar drie mensen gewond geraakt. Een van hen, een vrouw, ligt nog in het ziekenhuis. Het incident vond plaats in en bij een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat, waar een bruiloftsfeest met enkele honderden gasten werd gehouden.