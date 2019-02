50-jarige jeugdheld ’Floris’ niet te verslaan

Amsterdam - Vijftig jaar geleden hield de serie Floris ruim 3,5 miljoen Nederlanders aan de buis gekluisterd. Nog altijd gelden de avonturen van deze dappere ridder en zijn Oosterse vriend Sindala als mijlpaal in de vaderlandse tv-geschiedenis. Vandaag opent in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn een tentoonstelling over de legendarische tv-held.