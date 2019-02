’Brennerpas stapje voor stapje weer open’

Naar verwachting worden delen van de route richting het noorden zondag stapje voor stapje weer vrijgegeven, melden Oostenrijkse media. Het verkeer komt dan ook langzaam weer op gang. Het gaat echter opnieuw flink sneeuwen in Oostenrijk, wat weer voor nieuwe problemen kan zorgen.

De Nederlandse Leonie was zaterdag met haar vriend, zusje en diens vriend op weg naar haar ouders in het Italiaanse skidorp Ortisei. Ook in zuidelijke richting waren de problemen toen al fors. „Nadat we de Fernnpass hadden overleefd na veel file, zijn we voorbij Mastrei de snelweg afgegaan in verband met de file. Na enkele kilometers doorrijden zijn we opnieuw in de file beland in het dorpje Gries. Ook daar stond het potdicht. We zagen we dat we de snelweg niet meer op konden en moesten wachten. In de loop van de middag sloeg de sfeer om. Mensen werden chagrijnig, vrachtwagens wilden voorrang om een plek te zoeken om te overnachten. Buschaufferrs vol toeristenbussen hadden geen plek om de grote bussen neer te zetten. We voelden ons niet veilig en wilden daar weg. Wij hadden het geluk dat we terug konden en hebben een hotel geboekt in Stubai. We gaan zo weer de weg op, achteraan sluiten of toch omrijden”, aldus Leonie zondagochtend tegen De Telegraaf.

Lawines en hevige sneeuwval zorgden zaterdag voor chaotische taferelen. Honderden reizigers stonden uren in lange files. Door invallende dooi kwamen zaterdagochtend op verschillende plaatsen lawines naar beneden. Zowel de snelweg A13 / A22 Innsbruck-Verona, als een parallelweg raakten daardoor ontoegankelijk voor het verkeer. Daarnaast kwamen tal van vrachtwagens vast te zitten door de hevige sneeuwval.