Treinrit Groningen-Den Haag kan 12 minuten sneller

Als je op sommige baanvakken 160 rijdt in plaats van 140, levert dat op het traject Groningen-Den Haag precies 12 minuten tijdwinst op.

GRONINGEN - Met 160 kilometer per uur over spoor door het landschap razen… en toch slaat een voor de feestelijke sfeer aangerukte platenspeler amper over. Vrijdagnacht was 160 die gewenste topsnelheid van een speciale testtrein retour Groningen-Den Haag. Een vrolijk gezelschap waagde zich in de nacht voor de rijproef.