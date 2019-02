Auto in de sloot in Oostwoud: één dode (18)

De bestuurster van de auto kon op eigen kracht uit de auto komen en waarschuwde de hulpdiensten. Ⓒ Lorenzo Derksen

OOSTWOUD - Een 18-jarige man is zondagochtend vroeg om het leven gekomen door een ongeval in Oostwoud, in de Noord-Hollandse gemeente Medemblik. Hij zat als passagier in een auto die door onbekende oorzaak in het water belandde.