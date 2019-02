’Bij no-dealbrexit geen zicht meer op gevaarlijke criminelen’

De Britse premier Theresa May bij Downing Street in London. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Groot-Brittannië heeft geen zicht meer op gevaarlijke criminelen als het land na een no-dealbrexit geen toegang meer heeft tot Europese informatie over veroordelingen. Daarvoor waarschuwt het hoofd van het Britse bureau dat de strafbladen beheert, Rob Price, in de krant The Independent.