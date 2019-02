Duitse handgranaat in zak Franse aardappelen ontdekt in Hongkong

Volgens de lokale autoriteiten ging het om een Duitse handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog. Het explosief is vermoedelijk gelijktijdig met het oogsten van de aardappelen verdwenen in een zak. Dat gebeurde op Franse bodem. De meer dan honderd jaar oude handgranaat werd vervolgens per schip meegevoerd naar Azië.

