Gevangenen New York zonder verwarming bij -17

Bijna duizend gevangenen zaten in hun cel zonder verwarming, licht of toegang tot computers om hun ellende met hun advocaten of familie te kunnen delen. De temperatuur binnen was slechts 1 graad, meldt de nieuwszender Sky.

De ’inmates’ bonkten op de muren en schenen met zaklampen uit hun ramen om hulp te zoeken na een stroomstoring.

De procureur-generaal van New York is woedend over de gang van zaken. „Het is onacceptabel, illegaal en inhumaan om mensen vast te houden zonder voorzieningen, toegang tot hun advocaat of medische zorg”, twitterde ze.

Burgemeester Bill de Blasio liet zaterdagavond generatoren en dekens bij de gevangenis afleveren. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Volgens critici doet De Blasio meer voor gevangenen dan voor de 5000 huurders in de Bronx die al twee weken zonder verwarming zitten.