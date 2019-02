’Theresa May overweegt verkiezingen in juni’

Downing Street 10 zou plannen hebben opgesteld om de artikel 50-procedure voor het vertrek uit de Europese Unie te verlengen. May zou dan in april de steun van het Lagerhuis voor een nieuwe brexitdeal zoeken, gevolgd door verkiezingen.

De Conservatieven staan er in de peilingen goed voor, terwijl de Labourpartij van Jeremy Corbyn er juist flink op achteruit is gegaan.

May schreef zondag zelf in de krant Sunday Telegraph dat ze in Brussel gaat „strijden voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland.” „De klok tikt en het zal niet gemakkelijk zijn de veranderingen uit te onderhandelen die het parlement wil zien. Maar als we een blok vormen en met één stem spreken, denk ik dat we vooruit kunnen.”

De zittingstermijn van het Britse Lagerhuis is vijf jaar, tenzij de regering eerder verkiezingen uitschrijft.