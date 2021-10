Premium Het beste van De Telegraaf

Hogere gasprijs leidt tot run op haardhout

Door Winnie van Galen

Jord van der Pol bij het schaarse en al verkochte haardhout. Ⓒ Foto Marc Moussault

Texel - Door de stijgende gasprijzen is er een run op hout voor de open haard ontstaan. Met als gevolg dat het aanbod schaars is en er dieper in de buidel moet worden getast.