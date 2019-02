Koolmees: reacties vakbonden heftig

Het overleg tussen het kabinet en de polder over de pensioenen zit al sinds november vast. Een nieuwe brief van minister Koolmees over de kwestie kwam vrijdag. Daarin kondigde hij alvast tien punten voor een nieuw pensioenstelsel aan, die hij met of zonder de vakbonden en de werkgevers wil bereiken. De vakbonden toonden zich kritisch. Volgens hen is de minister ’op oorlogspad’ en zit hij ’op een dwaalspoor’.

Koolmees: „Ik vond die reactie heftig, zeg ik eerlijk. In november heeft het kabinet een bod van 7 miljard euro neergelegd. Nu ligt het alweer een tijdje stil. U kunt niet van mij verwachten dat ik op mijn handen ga zitten.”

Tien plannen

In zijn pensioenbrief beschreef Koolmees tien plannen. Zo wil hij dat het pensioen individueler wordt. Daarbij moet het mogelijk worden dat mensen met een pensioen straks in één klap tien procent uit hun pensioenpot kunnen opnemen, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen. Via fiscale regels wordt het tevens onmogelijk dat jongeren relatief te veel pensioenpremie betalen en ouderen te weinig. Ook is besloten om de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW te gaan onderzoeken.

De bonden hameren echter op een bevriezing van de AOW-leeftijd. In mineur zijn ze ook omdat er weinig wordt gedaan voor mensen met een zwaar beroep. Daarnaast zijn de dreigende pensioenkortingen niet van tafel. Door kelderende aandelenkoersen en jarenlange lage rente staan veel pensioenfondsen er beroerd voor. Volgens Koolmees is dat een werkelijkheid waar niet aan te ontkomen valt.