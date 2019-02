Automobilist en paarden dood door botsing

De 53-jarige man reed in de vroege ochtend in het donker en bij sneeuwval over de snelweg, toen ineens de paarden op de weg stonden. De man kon de dieren niet meer ontwijken en knalde er bovenop. Volgens de politie stierf hij ter plekke aan zijn verwondingen.

Ook de dieren hebben het ongeluk niet overleefd. Ze waren mogelijk ontsnapt van een nabijgelegen boerderij.