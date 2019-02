Australische stad loopt onder door openen dam

Ⓒ AFP PHOTO / Queensland Fire and Emergency Services

TOWNSVILLE - Inwoners van de Australische stad Townsville zijn gewaarschuwd voor ongekende overstromingen, nadat zondag de dam bij de stad volledig is opengezet. Door zware regenval in Queensland is de Ross River-dam volledig volgelopen. Door de dam open te zetten, komt 1900 kubieke meter water per seconde vrij.