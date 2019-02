Voormalig topbokser Rudi Lubbers komt terug naar Nederland

Rudi Lubbers had Nederland jarenlang afgeschreven, maar zal nu naar alle waarschijnlijkheid toch deze kant op komen. Er wordt de komende dagen een noodpaspoort voor hem geregeld, net als een onderkomen in Nederland, vertelt Wagtmans.

De bokslegende werd afgelopen weekend gered uit een hachelijk avontuur in een gestrand busje in Bulgarije. Hij woonde daar al maanden met zijn vrouw Ria en hun vijf honden. Toen afgelopen vrijdag hulp arriveerde vanuit Nederland, werd Ria afgevoerd naar het ziekenhuis. „Zij is inmiddels van de intensive care af”, kan Wagtmans vertellen. De komende dagen moet duidelijk worden hoe zij precies behandeld wordt, en wanneer ook zij naar Nederland kan reizen.

Geen cent te makken

Hier moet dan het financiële plaatje van het stel worden verbeterd. Ze hadden in Bulgarije geen cent te makken: Ria liep al jaren AOW mis en ook Rudi heeft al vijf jaar recht op een uitkering. Doordat ze geen vaste verblijfplaats hadden, noch een teken van leven gaven naar Nederland, kregen ze dat geld niet. „Een man uit Den Haag heeft ons aangeboden daarmee te helpen. Want dat geld ligt dus gewoon op de plank”, aldus Wagtmans.

Voor de honden wordt inmiddels ook gezorgd, vertelt de oud-wielrenner. Die waren achtergelaten toen Rudi mee werd genomen door zijn zoon Marco naar een appartement en Ria naar het ziekenhuis werd gebracht. De dieren kregen te eten, maar waren alleen. „Een Engels gezin met een hondenpension zal ze opvangen. Ze worden geschrobd, gewassen, geknipt en ingeënt. Dat kost wat, maar laat ze maar even een paar dagen verwend worden”, aldus Wagtmans. Ook voor de dieren worden de juiste papieren geregeld, zodat ze mee naar Nederland kunnen.

Wemelt van het vuilnis

Als ook de honden weg zijn, wordt het gebied waar het gestrande busje staat, schoongemaakt. Daar wemelt het van het vuilnis, lege flessen en andere vuiligheid. Dat wordt opgeruimd en de bus wordt weggetakeld. „Het moet weer worden zoals het was voordat Rudi strandde.”

