Politie neemt zoektocht man in kanaal over

WEERT - Duikers van de brandweer hebben zondag in de Zuid-Willemsvaart in Weert vergeefs gezocht naar een vermiste man. Na enkele uren heeft de politie de zoektocht van de brandweer overgenomen. Volgens de brandweer is de 22-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk in het water terechtgekomen.