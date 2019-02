Duterte ontkent met live-bericht overlijden

„Voor wie gelooft in het nieuws dat ik ben gestorven, ik vraag jullie om te bidden voor mijn eeuwige zielsrust”, zei Duterte. Het zeldzame optreden op social media volgt op een evenement dat de president vrijdag moest overslaan omdat hij zich niet goed voelde, meldt de Filipijnse krant Inquirer.

De gezondheid van Duterte staat in de belangstelling sinds er in oktober weefsel bij hem werd afgenomen dat mogelijk kwaadaardig was. Duterte beschermt zijn privacy en heeft niet laten weten wat hem mankeert.

Eerder heeft hij gezegd te zullen aftreden als hij een ernstige ziekte zou krijgen. Hij heeft er echter bedenkingen bij om te worden opgevolgd door vice-president Leni Robredo, die oppositieleider is.

