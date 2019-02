Tralies in kerk Limburg

Vandalen hadden de geluidsinstallatie meegenomen en de verwarming gesloopt. „Respectloos”, vond Verhaag het. „De schade loopt in de duizenden en uiteindelijk hebben ze alleen het mengpaneel meegenomen. Ik heb al langer gedacht dat inbreken hier gemakkelijk was. Maar ja, het gaat altijd goed. In elk geval hebben we weer verwarming en geluid, weliswaar geïmproviseerd, maar het werkt weer. Maar ik overweeg nu wel tralies te laten plaatsen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put, zeggen ze dan.”

Toch is Verhaag als echte christen vergevingsgezind naar de inbrekers „Zeker, ik vergeef ze. Ze kunnen ook altijd hier terecht en ik zal alles in vertrouwen behandelen. Als ze de spullen maar teruggeven. De schade nemen we dan maar op de koop toe.”

Maar tot op heden heeft niemand zich gemeld. „Dat had ik ook niet verwacht, maar ik wilde het wel gezegd hebben”, zegt de pastoor gelaten.