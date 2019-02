Dode bij brand in flatwoning Vlaardingen

Ⓒ GinoPress B.V.

VLAARDINGEN - Een man is zondag om het leven gekomen bij een brand in een flatwoning in Vlaardingen. De brand woedde in de keuken van de woning op de eerste etage van de flat aan de Zwaluwenlaan. Het vuur werd ontdekt doordat rook via ventilatiekanalen naar bovengelegen verdiepingen trok, waar rookmelders afgingen, zegt een woordvoerder van de brandweer.