Israëlische politie opent vuur op Eritrese demonstranten

Daarop volgden gewelddadige confrontaties en moest de politie tussenbeide komen. Volgens de politie bekogelden de Eritreeërs agenten met stenen en planken en richtten ze schade aan bij winkels in de buurt. Omdat sommige agenten vreesden voor hun leven, moesten ze zich volgens een politiewoordvoerder met vuurwapens verdedigen.

Meer dan 100 gewonden

Volgens overheidsbronnen raakten in totaal meer dan 114 mensen gewond, van wie een dertigtal agenten. Een ziekenhuis in Tel Aviv meldt dat meer dan tien personen met schotwonden werden verzorgd. Een veertigtal demonstranten werd opgepakt omdat ze de politie hadden aangevallen of illegale wapens droegen.

Een grote groep Eritrese asielzoekers verblijft in Israël. Naar schatting gaat het om zo’n 17.850 personen, van wie velen via Egypte illegaal naar Israël zijn gereisd. De Israëlische Eritreeërs wonen voornamelijk in arme wijken rondom Tel Aviv.

Begin augustus raakten ook in Zweden tientallen mensen gewond toen daar een Eritrees cultureel festival uitmondde in geweld. En begin juli raakten 26 agenten gewond toen in Giessen, ten noorden van Frankfurt in Duitsland, een Eritrees evenement uit de hand liep. Daar werden minstens honderd mensen opgepakt.