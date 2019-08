Pegida demonstreert voor stadhuis Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Anti-islambeweging Pegida gaat zondag voor het stadhuis in Eindhoven demonstreren. De gemeente heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Tot nog toe weigerde Pegida voor het gemeentehuis actie te voeren, omdat de beweging bij de Al Fourqaan-moskee in de Brabantse lichtstad wil demonstreren. Maar daarvoor geeft de gemeente geen vergunning.

Nu komen de actievoerders toch naar het Stadhuisplein. "We gaan voortaan elke zondag voor het stadhuis demonstreren", zegt woordvoerder Edwin Wagensveld van Pegida. "Laat de gemeente dan maar een blik agenten opentrekken. Dit wordt een duur plaatje voor de gemeente. We gaan zo lang door tot we toestemming krijgen om voor de moskee te demonstreren."

Pegida demonstreerde in mei bij de Al Fourqaan-moskee. Dat liep uit op rellen toen tegendemonstranten de confrontatie zochten met Pegida-aanhangers en de politie.