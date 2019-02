Klassiek: bank beroofd via de riolering

Of er überhaupt iets is buitgemaakt en hoe groot die buit dan eventueel zou zijn, is niet bekend. Politie en de bank willen het onderzoek niet schaden, zegt Het Nieuwsblad. De politie stelt slechts dat er verschillende kluizen werden opengebroken, maar of daar iets in zat is niet bekend.

Volgens Het Laatste Nieuws werd de roof gemeld door het bewakingsbedrijf. Er werden inderdaad braaksporen gevonden in het pand, maar uitsluitend aan de binnenzijde.

Het pand vertoonde aan de buitenkant geen braaksporen. Ⓒ BFM

De rovers verschaften zich via een tunnel vanuit de riolering toegang tot het filiaal. In het riool werd een tweede tunnel aangetroffen. De politie zoekt nu de rioleringen af naar de voortvluchtige verdachten. De tweede tunnel kwam uit in een huis vlakbij het bankgebouw. Bij een inval in die woning zou een persoon zijn aangehouden.