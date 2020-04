’Britten krijgen coronaboemerang in gezicht terug’

De verwachting van onderzoekers is dat het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa zal krijgen. In de podcast corona-update vertelt correspondent Joost van Mierlo over de zorgen bij de Britten. Inwoners van Wuhan zijn ’een stap dichter bij de waarheid’, nu blijkt dat er veel meer patiënten zijn overleden aan het coronavirus dan tot nu toe naar buiten is gebracht. Correspondent Cindy Huijgen vertelt erover.