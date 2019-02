Zwart gespoten ’model’ denkt dat ze zwarte kinderen gaat krijgen

De dertigjarige Duitse, naar verluidt ’gezegend’ met een cupmaat dubbel-S, trouwde in oktober 2018 met haar 31-jarige blanke vriend Michael Eurwen, die inmiddels ook aan de ’Barbie-drug’ Melatonan is.

Volgens de Daily Mail is het stel op huizenjacht in Kenia, om daar een gezinnetje te kunnen stichten. Martina, die zichzelf tot het ’zwarte ras’ rekent, zegt dat doktoren haar hebben verzekerd dat haar kinderen zwart zullen zijn. Vooruitlopend daarop laat ze zich nu Malaika Kubwa noemen, Grote Engel in in Swahili.

Martina zegt een echte zwarte vrouw te zijn, sinds een doopceremonie in maart van het vorig jaar. Toen werd ze ’wedergeboren’ als een Afrikaanse vrouw.