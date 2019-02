Deel brandweer Amsterdam: geen vertrouwen in leiding

Met de brief, die in handen is van De Telegraaf, lijkt een nieuw hoofdstuk te zijn aangebroken in de chaos binnen de Amsterdamse brandweer. Meerdere bronnen laten weten dat het binnen de brandweer om een grote groep gaat die de brief ondersteunt. Hoe groot de groep precies is, is nog onduidelijk.

Eind vorig jaar bracht oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm nog een rapport uit, waarin hij stelde dat er weer gebouwd moest worden aan vertrouwen. De groep brandweerlieden die nu deze brief stuurt zegt dat dit niet meer mogelijk is, en dat er alleen nog maar gebouwd wordt aan wantrouwen.