Te sexy voor de gebedsoproep

Ibrahim al-Masri tekent bezwaar aan tegen zijn ontslag als muezzin. Ⓒ Foto Reuters

AKKO - Ibrahim al-Masri is door zijn hobby zijn baan kwijtgeraakt als muezzin (gebedsoproeper, red.) van een moskee in het Israëlische Akko. De 46-jarige Al-Masri is een bodybuilder en bij een wedstrijd in 2017 zou hij kleding hebben gedragen die te weinig verhulde.