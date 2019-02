Paus op bezoek in de Emiraten

De paus werd verwelkomd door de kroonprins van Abu Dhabi. Ⓒ Foto AFP

ABU DHABI - Paus Franciscus is op bezoek in het hart van de islam. Hij doet als eerste kerkvader het Arabische schiereiland aan, waar hij morgen - in Abu Dhabi - een mis zal opdragen voor meer dan 100.000 bezoekers.