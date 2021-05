Bombardementen Israël op Gaza na raketaanvallen Hamas op Tel Aviv

De aanval kwam kort nadat Hamas opnieuw raketten afvuurde op de Israëlische kuststad Tel Aviv. Rond middernacht ging daar het luchtalarm af. Israëli’s renden naar schuilkelders toen sirenes hen waarschuwden voor inkomend raketvuur in Tel Aviv en zijn voorsteden. Ongeveer 10 mensen raakten gewond tijdens het rennen naar schuilplaatsen, zeiden medici.

Aankondiging

„Hamas heeft aangekondigd dat het om middernacht raketten zal afvuren op Tel Aviv”, twitterde het Israëlische leger eerder. „Ermee dreigen om een stad als doelwit uit te kiezen - om de bevolking te terroriseren - is op zichzelf al een schending van het internationaal recht. Als Hamas zijn dreigement uitvoert, zal het opnieuw het internationaal recht schenden door burgers als doelwit te kiezen”, stond in het twitterbericht.

Raketten op Tel Aviv waar het luchtafweersysteem in werking treedt. Ⓒ ANP/HH

Israël zelf waarschuwt ook vaak voordat het gaat bombarderen, waarbij ook steevast burgerslachtoffers vallen. Dat komt omdat Hamas-leden zich onder de bevolking begeven, aldus het leger. Israël zegt dat het geen andere keuze heeft en hen niet op een andere manier kan uitschakelen.

Persbureau AP

Eerder op zaterdag hadden Palestijnse militanten al drie keer kort na elkaar raketten afgevuurd op het gebied rond Tel Aviv. In de naburige stad Ramat Gan kwam een man bij een raketinslag om het leven. De Israëlische luchtmacht vernielde vervolgens een veertien verdiepingen tellend gebouw in de Gazastrook, waar onder meer mediabedrijven zoals persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera kantoren hebben.

Het internationale persbureau AP zegt geschokt te zijn door de aanval. Veel materiaal zou verloren zijn gegaan. De journalisten hebben geen enkele aanwijzing dat Hamas zich in het gebouw zou bevinden en zegt dat actief in de gaten te hebben gehouden.

Een woordvoerder van de militaire tak van Hamas dreigde na die explosie met de raketten rond middernacht te komen, wat weer de reactie van Israël uitlokte.

Dieptepunt

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn naar nieuwe dieptepunten gedreven door de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Ze moeten zoals vaker in de bezette gebieden plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Het leidde tot felle protesten bij de al-Aqsamoskee en beschietingen over en weer tussen strijders van onder meer de beweging Hamas in Gaza en de Israëlische strijdkrachten.

De explosie bij het hoofdkantoor van AP en al-Jazeera eerder op zaterdag. Ⓒ REUTERS

Sinds het begin van de week bestookt de militaire factie van Hamas Israël met raketten en bombardeert het Israëlische leger de Gazastrook.