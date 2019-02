Paus zal in VAE aandringen op dialoog

Franciscus, die voor zijn vertrek de oorlog in Jemen nog eens ten strengste had veroordeeld en dus ook de rol van de VAE daarin, is de eerste paus die een bezoek brengt aan het overwegend conservatief-islamitische Arabisch schiereiland. Hij zal maandagmiddag tijdens een interreligieuze bijeenkomst aandringen op een dialoog tussen de geloofsstromingen, in het bijzonder tussen christenen en moslims.

’s Morgens staat onder meer de officiële ontvangst door de kroonprins op het programma en een ontmoeting met het islamitisch seniorenconvent in de fraaie sjeik Said-moskee. Dinsdag draagt Franciscus een mis op in het grootste stadion van de emiraten aan de Golf. Er worden 130.000 gelovigen verwacht. Van de bevolking is bijna 10 procent christelijk.