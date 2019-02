Luchtmacht traint in VS met verkenningsdrone MQ-9

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer (links) benadrukt: „Dit zijn systemen, niet per definitie wapensystemen.” Ⓒ Ministerie van Defensie

Alamogordo - Het was de F-35 die afgelopen week in de schijnwerpers stond. Ver weg van het spektakel waarmee de presentatie van de eerste operationele Nederlandse JSF gepaard ging, werkt de luchtmacht in de woestijn van New Mexico aan een ander, minstens zo ingrijpend, nieuw project.