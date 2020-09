Vrouw zaagt hand eraf in de hoop verzekeringsgeld op te strijken

Adlesic bedacht het plan vorig jaar samen met haar vriend, zo denkt de rechter. Ze hoopte op deze manier zo’n één miljoen euro op te strijken. De helft daarvan zou direct uitbetaald worden. Daarvoor tekende ze contracten bij vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen, zo weet Sky News.

Het stel meldde zich na het incident in het ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad Ljubljana, maar ze hadden de afgezaagde hand niet meegenomen. Het was de politie die het lichaamsdeel uiteindelijk vond en de hand werd er weer aan gezet. Aan artsen lieten de twee weten dat het ’ongeluk’ gebeurd was terwijl Adlesic takken aan het zagen was.

Haar vriend moet drie jaar de cel in. Hij had een aantal dagen voor het incident op internet gezocht naar informatie over hoe handprotheses werken. Volgens de aanklagers bewijs dat het een vooropgezet plan was.

Adlesic pleit dat ze onschuldig is. „Niemand wil kreupel zijn. Mijn jeugd is verwoest. Ik ben mijn hand kwijtgeraakt op mijn twintigste. Alleen ik weet wat er gebeurd is.”