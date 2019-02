’Spindokter’ naar Moskou

Toen uroloog dr. Pieter Dik eens goed keek naar een spinnenweb, dacht hij: ’Wat een mooi materiaal, eigenlijk. Daar zou je cellen op moeten kunnen kweken.’ Ⓒ thijs ROOIMANS

Moskou - In een biomedisch laboratorium in Moskou, vlakbij het Kremlin, hangt over enige maanden een ’ijzeren gordijn’ van spinnenwebben, waarop menselijke cellen groeien. Een Nederlandse uitvinding. „Ja, het is sterk spul, dat spinrag”, glimlacht dr. Pieter Dik, de Utrechtse uroloog die ermee werkt. „Het kan wel wat hebben.”