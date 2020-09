’First lady neemt kilo’s vuile was mee op staatsbezoek en bestelt voor fortuin aan eten’

Op 15 september waren Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara nog op bezoek in het Witte Huis. Dit keer zonder vuile was. Ⓒ Hollandse Hoogte

Washington - Wanneer Sara Netanyahu haar man Benjamin vergezelt op buitenlandse missie, reizen er koffers vol vuile was mee. Die wordt weer schoon op kosten van de gastheer. Dat zeggen personeelsleden van het Witte Huis, die het koppel meermaals over de vloer kregen. De getuigenissen bevestigen minpuntjes van de first lady van Israël die haar land al vaker in verlegenheid heeft gebracht.