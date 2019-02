Vliegtuig crasht op woonwijk, twee doden

Op videobeelden van getuigen is te zien hoe de vlammen uit de daken van getroffen woningen schieten. Op straat liggen brokstukken van het toestel, volgens lokale media een Cessna 414A, die even tevoren van het nabij gelegen Fullerton Municipal Airport was opgestegen.

Volgens de lokale overheid had het vliegtuig alleen een piloot aan boord. Waarom het toestel crashte, moet nog duidelijk worden. De politie heeft de identiteit van de slachtoffers niet bekendgemaakt. De piloot was de enige inzittende van het vliegtuig. Hoeveel mensen er in de geraakte huizen aanwezig waren, is niet bekendgemaakt.