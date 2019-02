Vliegtuig crasht op woonwijk, twee huizen in brand

Op videobeelden van getuigen is te zien hoe de vlammen uit de daken schieten. Op straat liggen brokstukken van het toestel, volgens lokale media een Cessna 414A, die even tevoren van het nabij gelegen Fullerton Municipal Airport was opgestegen.

Hoeveel mensen er aan boord waren, is niet bekend. Ook waarom het toestel crashte en of er slachtoffers te betreuren zijn, moet nog duidelijk worden. De tweemotorige Cessna 414A heeft een een- of tweekoppige bemanning en kan tot acht passagiers vervoeren.