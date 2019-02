Defensiedrone flirt met wapens

Commandant Boudewijn Roddenhof, die op dit moment in de VS wordt opgeleid tot MQ-9 Reaper-piloot, wijst erop dat Groot-Brittannië en Frankrijk net als ons land begonnen zonder raketten en bommen, maar die later alsnog monteerden. Roddenhof vindt dat geen onlogische keuze. „Nu gebruiken we voor wapeninzet F-16’s of Apaches. Maar feitelijk maakt het niet uit welk platform je gebruikt om een bom af te werpen.”

De officiële lijn van defensie is dat van bewapende Reapers geen sprake is zolang de politiek er geen mandaat voor geeft. In Den Haag is daar huiver voor.

