Proces Utrechtse vergismoord van start

Het proces start met de behandeling van de strafzaak tegen Jerrel Z., die alleen wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte aanslag op H.

H. was het eigenlijke doelwit, Changachi is volgens justitie ten onrechte voor hem aangezien en dus bij vergissing doodgeschoten. Voor deze liquidatie staan later in de week drie verdachten terecht. Nadat Changachi was vermoord, zouden de verdachten vrijwel direct in actie zijn gekomen om Khalid H. alsnog te liquideren. De politie kreeg hier tijdig lucht van en kon ingrijpen.

De zaak houdt rechtstreeks verband met het grote onderzoek naar onder anderen Ridouan Taghi, die wordt gezien als opdrachtgever van een reeks criminele afrekeningen, waaronder deze. Taghi is voortvluchtig. In dit onderzoek werkt het Openbaar Ministerie (OM) met een kroongetuige, Nabil B. Hij kende slachtoffer Changachi. Onder meer wroeging over diens gewelddadige dood deed hem besluiten als kroongetuige voor het OM op te treden.

B.’s broer werd in maart geliquideerd, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat B. een reeks verklaringen had afgelegd over Taghi en consorten.