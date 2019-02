Oproep schoolleiders: vervang zieke docent niet

In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf maar voor de klas staan. Ⓒ Rias Immink

UTRECHT - Het vervangen van zieke docenten wordt een steeds groter probleem. De afgelopen weken moest 80 procent van de schoolleiders op zoek naar vervanging voor vooral zieke leerkrachten. In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf maar voor de klas staan. Die situatie is niet houdbaar en daarom komt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deze week in actie.