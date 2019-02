College Rijswijk valt om energieplannen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

RIJSWIJK - Het college van Rijswijk is gevallen. De VVD is uit de coalitie gestapt vanwege haast die met name GroenLinks wil maken met het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. De partij wil hiervoor tussen de 400 en 800 miljoen euro uittrekken.