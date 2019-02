’Vliegmaatschappij belangrijke schakel in dierensmokkel’

Volgens de organisatie doet Turkish Airlines, die naar 121 landen vliegt, helemaal niets om dierensmokkel op haar vluchten aan te pakken. „De luchtvaartmaatschappij beloofde meerdere malen publiekelijk de strijd aan te gaan met illegale handel in wilde dieren”, stelt World Animal Protection. „Zo ondertekende het bedrijf in 2017 de ’United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration.”

Volgens de manager van de dierenrechtenorganisatie, Karin Bilo, ging het recent nog mis bij de Turkse maatschappij. „In augustus 2018 vervoerde de maatschappij illegaal een groep Afrikaanse grijze roodstaartpapegaaien van Congo naar Koeweit via Istanbul. Daarbij kwamen meer dan zestig dieren tijdens de vlucht om het leven.” Ook ging het in januari 2018 al eens mis, toen werden er 340 papegaaien onderschept.

De dierenbeschermingsorganisatie claimt meerdere malen bij Turkish Airlines te hebben aangedrongen op actie, maar het bedrijf gaf naar eigen zeggen geen gehoor.

Uit videobeelden die World Animal Protection in handen heeft, blijkt dat de dieren op wrede wijze worden gevangen. Zo worden ’lokpapegaaien’ ingezet om soortgenoten te lokken. De papegaai wordt vastgemaakt aan een net en krijst het uit van angst. Daarmee lokt hij soortgenoten naar met lijm besmeurde boomtakken, waar de wilde vogels aan blijven kleven.

Verstikking en stress

De vleugels van de gevangen papegaaien worden vervolgens bruut afgehakt, zodat ze niet kunnen ontsnappen, waarna de dieren op transport worden gezet. De vogels worden hiervoor in kratten gestopt, waarin ze amper kunnen ademen of bewegen. Twee derde overlijdt al tussen vangst en verkoop, door verstikking, verdrukking, stress, ziektes of verwondingen.

Turkish Airlines was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.