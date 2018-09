Van der Weijden wil Elfstedentocht zwemmen: ’Ultieme ultieme’

De omweg van 200 kilometer borstcrawlen van De Zwette in Leeuwarden naar de Bonkevaart in diezelfde stad is zelfs voor de ultrazwemmer een extreme uitdaging. De consequentie is immers dat hij twee nachten slaap overslaat. „Een mens moet nu eenmaal groot denken en dromen”, lacht hij.

Met het zwemmen van de Tocht der Tochten bedwingt hij, zoals hij het zelf noemt, ’het mooiste stuk water dat Nederland kent’. Van der Weijden, de man die genas van leukemie, bewijst daarmee eens te meer dat geen zee hem te hoog is.

Het Kanaal

Eerder dit jaar deed hij een poging het 24-uursrecord in handen te krijgen in Amsterdam. Toen de klok twee maal rond was gegaan, stond het totaal op 99,5 kilometer - en dus 2400 meter te kort om in het Guiness Book of Records te komen.

Kort daarna zwom hij van Amsterdam naar Rotterdam, een tocht over tachtig kilometer. Het was de opmaat voor zijn ultieme uitdaging van dit jaar, de dubbele oversteek van Het Kanaal. Over het traject Dover – Calais v.v. deed hij achttien uur en 45 minuten.

Plan: niet stoppen

Het is een peulenschil vergeleken bij het ronden van de elf iconische Friese steden, een ronde die hem drie dagen in het water moet houden. „Het plan is om niet te stoppen, al heb ik nog geen flauw benul of het fysiek mogelijk is om twee nachten zonder slaap door te gaan. Mocht ik onderweg noodgedwongen moeten rusten, dan slaap ik af en toe een half uurtje op een veldbed langs het water. Onder geen beding zoek ik een hotel op.” Om daar in één adem aan toe te voegen: „Maar liefst doe ik dit zonder slaap.”

Als opwarmer zal Van der Weijden begin 2018 een nieuwe aanval doen op het 24-uursrecord. „Ik denk dat ik er dan nog twaalf uur aan vast plak, om te wennen aan presteren onder extreem slaaptekort. Ik wil wel eens kijken hoe dat voelt.”

Succescoach erbij

De olympisch kampioen open water van Peking 2008 zal bij zijn monstertocht worden bijgestaan door zijn voormalige coach Marcel Wouda, de man die hem in China aan de historische gouden medaille hielp. Op lichamelijk vlak wordt hij terzijde gestaan door zijn oude fysiotherapeut Jan Herber, die in dienst is van zwembond KNZB. „Een begeleidingsteam van wereldklasse dat deze expeditie kans van slagen geeft.”

Met het ’Ultieme Ultieme’, zoals hij het zelf noemt, hoopt hij een ultiem bedrag in de wacht te spelen voor de Maarten van der Weijden Foundation, een stichting die kankeronderzoek steunt. In elk van de elf steden mogen duizend mensen tegen elf euro inschrijfgeld een deel van het traject met hem meezwemmen. „Het streven is dat iedereen die te water gaat een bedrag van duizend euro ophaalt. Als dat lukt, halen we een bedrag van elf miljoen euro op voor onderzoek naar kanker. Over ultiem gesproken.”