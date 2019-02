Al kwart kinderboerderijen rookvrij

De meeste rookvrije kinderboerderijen zijn in Zuid-Holland. Op ruim de helft (51 procent) van deze kinderboerderijen in de provincie mag niet meer gerookt worden. Daarna volgen de provincies Utrecht (37,5 procent) en Noord-Holland (31 procent). De honderdste is kinderboerderij ’t Molentje in het Noord-Hollandse Heemstede.

„Samen kunnen we met het Nationaal Preventieakkoord voor elkaar krijgen dat kinderen die in deze jaren worden geboren, nooit meer op het idee komen om te gaan roken”, zei de bewindsman. Kinderboerderijen leveren daar een belangrijke bijdrage aan, vindt Blokhuis. In het onlangs gesloten Preventieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle 400 kinderboerderijen in Nederland rookvrij zijn. Door plekken waar veel kinderen komen rookvrij te maken, komen kinderen niet in de verleiding om zelf te gaan roken. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken, aldus het Longfonds.