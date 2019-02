’Schimmige praktijken’ in loods Utrecht

Ⓒ 112 Media Utrecht

Utrecht - Uren na een politie-inval in een loods op industrieterrein Lage Weide in Utrecht wordt het terrein nog altijd bewaakt door zwaar bewapende agenten van een speciale bewakingseenheid. In de loods werden verdovende middelen en munitie aangetroffen. Een aanwezige agent sprak van een ’hele mooie vangst’.