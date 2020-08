’Extra quarantaineplekken voor asielzoekers nodig’

De brief, gericht aan voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad, is in handen van RTL Nieuws. Het onderwerp komt vanavond aan de orde in het beraad waarin de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd.

Schoenmaker schrijft dat hij met diverse gemeenten overleg heeft gevoerd, maar zonder resultaat. Het tekort aan plekken is ’een groot knelpunt nu de quarantainedruk toeneemt’, zegt de baas van het COA. Volgens hem is het aantal uitbraken op asielzoekerscentra tot nu toe beperkt maar dat ’kan geleidelijk veranderen.’ „Doordat het aantal landen met ’code oranje’ is toegenomen zijn er meer asielzoekers die Nederland binnenkomen die in quarantaine moeten”, zegt Schoenmaker.