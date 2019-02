Gemeenten steken 59 euro per inwoner in sport

Medewerkers van het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg doen onderhoud aan voetbalvelden. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Gemeenten geven gemiddeld 59 euro per inwoner per jaar uit aan sport. Dat komt neer op 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. In totaal gaat het om een bedrag van 1.056 miljoen euro.