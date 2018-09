Trump: extra militairen naar Afghanistan

Tijdens zijn verkiezingscampagne liet hij nog herhaaldelijk weten dat de oorlog in Afghanistan te veel geld en levens kosten. Trump liet niet los hoeveel extra militairen het betreft, maar volgens Defensieminister James Mattis gaat het om 4000 extra militairen bovenop de al 8400 in Afghanistan gestationeerde troepen. Zij maken deel uit van de NAVO-trainingsmissie Resolute Support, die ruim 12.000 manschappen telt.

De Verenigde Staten zijn al sinds oktober 2001 actief in Afghanistan, het is daarmee het langst lopende militaire conflict waar het land bij betrokken is.

De militaire alliantie droeg de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in 2014 over aan de Afghanen. NAVO-topman Jens Stoltenberg reageerde positief op Trumps boodschap. Vijftien NAVO-landen lieten in juni al weten bereid te zijn meer troepen te leveren.

Aan de missie doen sinds 2015 ongeveer honderd Nederlandse militairen mee, in Mazar-e-Sharif onder commando van de Duitsers. Defensieminister Jeanine Hennis zei twee maanden geleden dat de Nederlandse bijdrage niet „groots wordt gewijzigd of uitgebreid.”

Heilige oorlog

De Taliban hebben in een reactie Trump gewaarschuwd dat ze „tot de laatste adem een heilige oorlog zullen voeren” tegen de Amerikaanse militairen in Afghanistan. „We zijn nog lang niet oorlogsmoe en we zullen blijven vechten zolang er Amerikaanse militairen in Afghanistan zijn. We zullen ze angst aanjagen”, liet een Talibanwoordvoerder weten.