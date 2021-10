Koning Willem-Alexander praat met slachtoffers toeslagenaffaire

Vijf gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben koning Willem-Alexander in september een brief geschreven met een verzoek om zijn hulp en om excuses. In de brief benadrukken zij dat hun problemen nog lang niet zijn opgelost.

De gedupeerden zeggen dat brieven, dagvaardingen en dwangbevelen met de naam van de koning „op de voordeur” zijn geplakt. „Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan”, zo staat in hun brief.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets over het gesprek kwijt. Ook niet of de koning excuses zal maken.