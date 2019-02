Honderden wapens van de straat in regio Rotterdam

Maar liefst zestig vuurwapens, 202 andere wapens en 650 kilo munitie van een zwaar kaliber zijn de afgelopen twee weken door burgers aan de politie overhandigd. „Een mooi resultaat”, vindt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens binnen de eenheid Rotterdam.

Initiatief burgers

Het idee voor een inleveractie kwam van het burgerinitiatief ’wapens de wijk uit’. „Wij zijn blij dat politie en het Openbaar Ministerie hun medewerking hebben verleend”, zegt Ronald Schouten van het burgerinitiatief. „Sommigen zullen zeggen dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Maar elk wapen dat van straat is, is er een.”

Alle ingeleverde vuurwapens zullen de komende tijd worden onderzocht om uit te sluiten dat er misdrijven mee zijn gepleegd. Als blijkt dat de wapens daar wel voor zijn gebruikt, zal er alsnog vervolging worden ingesteld.