UWV erkent fouten met Poolse fraudeurs

Dat verklaarde de organisatie die uitkeringen verstrekt maandag in een gesprek met de Tweede Kamer. In een verklaring schrijft het UWV ook: „We onderkennen dat de aandacht voor specifieke risico’s in relatie met het groeiend aantal arbeidsmigranten onvoldoende is geweest om de kans op misbruik van WW-uitkeringen tot het minimale mogelijke te beperken. De maatregelen die nu worden uitgewerkt hadden al eerder kunnen worden genomen.”

Vorig jaar bleek dat Polen op grote schaal uitkeringsfraude te plegen. Ze lieten tussenpersonen voor hen WW aanvragen op een Nederlands adres terwijl zij zelf, na opgebouwde rechten door een kort dienstverband, al weer in het buitenland waren.

Het UWV verklaart dat dit fenomeen al vanaf 2009 ’met regelmaat’ is onderzocht en daarbij bleek onder meer dat het verblijf op een Nederlands adres gedurende de uitkering ’lang niet altijd’ viel vast te stellen. Kamerleden vroegen tijdens de hoorzitting aan vertegenwoordigers van het UWV dan ook waarom dit niet eerder duidelijk met de Kamer is gedeeld en waarom hier geen prioriteit aan gegeven werd.

Boetekleed

Fred Paling, voorzitter van de raad van bestuur van het UWV, vertelde de Kamer dat op deze vorm van fraude wel gehandhaafd is, maar dat het geen extra prioriteit heeft gekregen. Er moesten immers keuzes gemaakt worden in waar de organisatie op zou focussen.

Paling erkende bovendien dat het UWV meer informatie met de Kamer en het ministerie had moeten delen. Het UWV had immers al signalen dat het fout ging en dan had Den Haag ook mee kunnen beslissen over waar men op moest focussen. „Dat had beter gemoeten.”

PVV-Kamerlid Edgar Mulder was een van de politici die daar op de hoorzitting woedend op reageerden: „Ongehoord! Dat u tot tien keer toe ziet dat het fout gaat, het vervolgens niet meldt en er ook niets mee doet...”

De UWV’er maakte in de Kamer duidelijk dat er extra geld naar zijn organisatie moet als de Kamer wil dat er op alle fraude-risico’s goed wordt gecontroleerd. Met extra budget hoeft het UWV minder keuzes te maken in waar het op controleert. Kamerleden pikten dat indirecte verwijt echter niet. Ja, de Kamer had inderdaad ingestemd met de beperkte budgetten voor het UWV, maar hoe moeten Kamerleden weten dat er meer geld nodig is als het UWV niet aan de bel trekt over dat er veel signalen van fraude zijn die niet goed onderzocht worden?

Paling zegt dat er nu in elk geval al maatregelen zijn genomen en er zitten er nog enkele in de pijpleiding waarmee deze vorm van fraude aangepakt moet worden.