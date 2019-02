Brussel: aanpak haatzaaien op internet werkt

Internetbedrijven verwijderen 72 procent van haatzaaiende boodschappen na een melding van internetgebruikers. Ze beoordelen 89 procent van meldingen over haatdragende content en oproepen tot geweld binnen 24 uur op illegaliteit. Dat is een grote verbetering sinds bedrijven als Facebook, YouTube en Twitter in mei 2016 een gedragscode van de Europese Commissie ondertekenden.

Brussel is minder tevreden over de feedback van de bedrijven aan melders wat er met hun klacht is gebeurd, en welke motivering daarvoor was. Dat staat in de vierde evaluatie van de gedragscode. Afgesproken was dat „de meerderheid” van klachten door individuen en organisaties over bepaalde content binnen 24 uur wordt afgehandeld. Ruim twee jaar geleden werd nog maar 28 procent van meldingen binnen 24 uur bekeken op mogelijke onwettigheid, en 40 procent verwijderd. Een jaar geleden werd al 70 procent van het internet gehaald. De code moet helpen radicalisering bij jongeren tegen te gaan en racisten die online haat proberen te verspreiden de pas af te snijden.

Volgens EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt) werkt de code „omdat deze de vrijheid van meningsuiting respecteert. Het internet is een plek waar mensen hun opvattingen delen en met één click informatie vinden. Niemand mag zich onveilig of bedreigd voelen door illegale haatzaaiende boodschappen.”

Sinds 2016 hebben steeds meer bedrijven zich aangesloten bij het initiatief van de commissie, waaronder Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion en jeuxvideos.com.