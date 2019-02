Dat meldt de Duitse politie tegen BILD. Het echtpaar reed naar hun woonplaats Bad Salzuflen vanuit Polen. Op enig moment belde hij vanaf een parkeerplaats op de A10 de hulpdiensten.

De man vertelde dat zijn vrouw, van wie hij dacht dat ze sliep, niet meer reageerde.

Een arts die ter plaatse kwam, kon niets meer doen. De vrouw is vermoedelijk gestorven in haar slaap. In de auto lagen medicijnen tegen kanker. Mogelijk was ze al ernstig ziek, maar het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog, meldt BILD.